Le chanteur Renaud au Trianon en juin 2016. — SADAKA EDMOND/SIPA

Renaud a donné des nouvelles encourageantes de sa santé. Invité samedi sur Le Journal inattendu sur RTL, l’interprète de Mistral Gagnant a présenté son dernier album, Les mômes et les enfants d’abord.

Une bonne occasion de répondre aux rumeurs qui le disent en mauvaise santé. « Ça va très bien malgré ce qu’en dit la presse people. Je n’ai ni AVC, ni cancer du foie, ni cirrhose. Je suis en parfaite santé depuis un an, je ne bois plus aucune goutte d’alcool depuis neuf mois. Je suis parfaitement lucide et heureux », a-t-il insisté.

Pas de concert en perspective

Le chanteur a annoncé la sortie de cet album en juillet dernier. « Il y a 12 titres. Il est presque fini, on est au stade du mixage, a précisé le chanteur de 67 ans. Il y a un peu d’humour. Il va en faire râler plus d’un parce qu’il y a plein de gros mots. Les enfants adorent les gros mots. Mais c’est plus un album sur l’enfance qu’un album pour enfants », avait-il expliqué dans une interview au Parisien. En revanche, il n’a pas l’intention pour l’instant de refaire de tournée.