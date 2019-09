CULTE La série la plus regardée sur Netflix est « The Office »

Chandler et Monica, heureux parents de jumeaux dans la saison 10 de «Friends». — NBC

Quelque 500 Millions de dollars pour The Office, 425 pour Friends, et bientôt plus d’un milliard pour The Big Bang Theory : à l’heure où les plateformes de vidéo en ligne, engagées dans une bataille sans merci, rivalisent de nouveautés, les vieilles séries valent encore de l’or. En 2018, Netflix a produit 140 nouveaux programmes différents. La série la plus regardée ? The Office, une adaptation américaine de la série britannique du même nom, produite par la chaîne NBC et dont le dernier épisode remonte à six ans.

La série arrive très largement en tête, selon le cabinet Nielsen, suivie par Friends (1994-2004), loin devant les séries « maison » de Netflix.

Les acteurs de la télévision historique menacés

En 2021, le géant du streaming devra pourtant se passer des travers drolatiques du manager Michael Scott (incarné par Steve Carell) et de son équipe, qui déménageront sur la nouvelle plateforme vidéo de NBCUniversal, moyennant 500 millions de dollars sur cinq ans. Dès l’an prochain, l’ogre californien devra aussi renoncer à Friends, qui viendra alimenter l’offre de la nouvelle plateforme HBO Max de WarnerMedia (groupe AT & T), pour 425 millions, également sur cinq ans.

Depuis 2010, lorsque Netflix a basculé dans la vidéo en ligne, chaînes et studios avaient généralement pour politique d’utiliser la plateforme comme une troisième fenêtre, après la diffusion initiale et les rediffusions sur les chaînes classiques, moyen de rentabiliser encore davantage un programme. Mais avec près de 160 millions d’abonnés dans le monde, Netflix menace aujourd’hui directement les acteurs de la télévision historique, poussés à contre-attaquer au plus vite.

Apple et Disney se lancent dans le streaming

Dès novembre, Apple et Disney vont lancer leur propre plateforme, puis WarnerMedia et NBCUniversal dans les 12 mois à venir. Et ils ont engagé des milliards de dollars pour acquérir et créer des contenus susceptibles d’attirer les abonnés et de rivaliser avec Netflix.

« Partager des programmes qui attirent les gens n’est pas un bon modèle », déclarait, en février, Kevin Reilly, responsable de la nouvelle plateforme de streaming de WarnerMedia, HBO Max, en réponse au transfert de Friends. « Ils doivent être exclusifs. » Disney a adopté la même stratégie pour sa future plateforme Disney +, où elle diffusera en exclusivité tous les films Marvel, Pixar et Star Wars, alors que certains étaient jusqu’ici visibles ailleurs.