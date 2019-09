Bigflo & Oli à la finale du TOP 14 Toulouse — SPENCER/SIPA

Ils redonnent à ceux qui les ont aidés. Bigflo & Oli ont choisi à nouveau de remercier le Secours populaire, l’association qu’ils soutiennent depuis leur début et dont ils sont les parrains.

Pour achever leur dernière tournée avant une longue pause, les deux frères ont décidé de donner un dernier concert à Toulouse, le 12 février prochain au Zénith. Et cette fois encore, les bénéfices seront reversés à l’association.

Pour finir la tournée avant la pause! On rajoute un Zénith de toulouse spécial car tous les bénéfices iront au secours populaire! On va essayer de tirer tous les prix pour sortir un maximum d’argent pour eux ❤️un concert unique avec des invités ! Mise en vente lundi à 10h pic.twitter.com/n5UVZ8Uzid — #Promesses (@bigfloetoli) September 13, 2019

Une générosité dont ils avaient déjà fait preuve en juillet dernier, lors de leur passage à l’émission Fort Boyard. Les rappeurs avaient ajouté de leur poche 10.000 euros à la somme gagnée par leur équipe.

Et il y a un an, après leurs quatre concerts au Zénith de Toulouse, ils avaient reversé 100.000 euros au Secours populaire. De quoi aider de nombreuses familles tout au long de l’année. Et inspirer des générations de fans pour ce genre d’acte de solidarité soulignait jeudi la secrétaire nationale de l’association, Houria Tareb, lors de la présentation du 13e baromètre sur la pauvreté en France.