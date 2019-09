Sébastien Farran et Laeticia Hallyday à Studio City (Californie) en mai 2019. — X17/SIPA

Il passe la main. Après huit ans de « vie professionnelle en compagnie de Johnny et Laeticia Hallyday », Sébastien Farran, le dernier manager du chanteur, a fait savoir dans un communiqué adressé à l’AFP ce mardi qu’il a décidé « de mettre fin à cette formidable aventure ».

« J’ai passé les huit plus belles années de ma vie professionnelle en compagnie de Johnny et Laeticia Hallyday », écrit celui qui avait « fait la promesse à Johnny de poursuivre la gestion de son œuvre dans l’esprit qui était le sien et accompagné des personnes qu’il estimait ».

Il souhaite « à Laeticia d’entretenir (…) ce que Johnny a construit »

Sébastien Farran souhaite « à Laeticia d’entretenir avec succès ce que Johnny a construit au long de son immense carrière ».

Contacté par l’AFP, l’ex-manager n’a pas souhaité faire d’autre commentaire.

La bataille judiciaire autour de l’héritage de Johnny Hallyday reprendra en novembre entre sa veuve et les aînés du chanteur : Laeticia Hallyday a fait appel du jugement rendu fin mai qui avait confirmé la compétence de la justice française.