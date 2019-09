Météo Pau: Prévisions du mardi 10 septembre 2019 — Getty Images/iStockphoto

Aujourd'hui, Pau devra encore attendre avant que les nuages ne se dissipent. Le matin, le soleil sera dissimulé derrière des nuages. Des pluies éparses vont tomber. Il fera 13°C en moyenne. Un vent de sud-ouest rafraîchira quelque peu l'atmosphère. L'après-midi se déroulera sous un ciel mitigé, rythmé par des averses. Les valeurs s'échelonneront entre 14°C et 16°C. Un vent d'ouest soufflera légèrement, avec 10 km/h. Il est possible qu'il y ait des averses le soir. Le thermomètre affichera 13°C en moyenne. Un ciel clair est attendu dans la nuit entre mardi et mercredi.



Demain, le vent va peu à peu chasser la grisaille à Pau. Le matin, on prévoit des températures dans les 14°C. Un vent de sud-ouest soufflera légèrement. Les températures vont grimper pendant l'après-midi de plusieurs degrés. Les valeurs seront comprises entre 21 et 23°C. Une petite brise de sud-est soufflera. Des éclaircies sont prévues : on passera une soirée clémente. Les températures avoisineront les 20°C. Une légère brise de sud-ouest sera ressentie par les habitants.



Les jours passent et ne changent pas. Il fera 27°C en moyenne pour des journées avec une météo ensoleillée.