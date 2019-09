Rihanna sortira son neuvième album avant la fin de l'année. — Chris Pizzello/AP/SIPA

C’est la nouvelle que les fans de Riri n’osaient plus espérer. Et pourtant, le précieux sésame devrait venir à eux au mois de décembre prochain : le neuvième album de Rihanna, la chanteuse la plus riche au monde, sortira officiellement à la fin de l’année. L’annonce a été faite par Universal Music France vendredi dernier, devant un parterre de journalistes.

Après Anti, dévoilé en 2016, la chanteuse barbadienne a ralenti ses activités musicales. Rihanna a notamment lancé sa ligne de cosmétiques Fenty Beauty, sa collection de lingerie Savage x Fenty et sa marque de luxe Fenty, en partenariat avec LVMH.

Interrogée en mai dernier par le New York Times, Rihanna avait expliqué que son album aurait des sonorités de reggae, et qu’il s’appellerait… R9. « Je pense l’appeler comme ça, sans doute parce qu’ils [ses fans] m’ont harcelée avec ça. "R9, R9, quand est-ce que R9 va sortir ? Comment je pourrais accepter un autre titre alors que celui-ci a été incrusté dans mon crâne ? » plaisantait-elle à l’époque.

Du nouveau aussi pour Lady Gaga et Kanye West

Lors de cette conférence de presse tenue par Universal, d’autres sorties d’album ont été dévoilées pour les prochains mois. Si le nouveau Lady Gaga est prévu pour début 2020, d’autres artistes sortiront leur opus avant la fin de l’année, comme Drake, The Weeknd ou encore Kanye West​.