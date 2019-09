L'album de Jean-Baptiste Guégan contient des morceaux écrits pour Johnny Hallyday — Jean-Baptiste Guégan/Facebook

Découvert dans La France a un incroyable talent, Jean-Baptiste Guégan surfe sur la vague de sa victoire. Après son sacre en décembre dernier dans le talent show de M6, le sosie vocal parfait de Johnny Hallyday a suivi les traces de son idole. Il est notamment parti à Nashville, aux Etats-Unis, afin d’enregistrer son album, Puisque c’est écrit.

La ressemblance frappante entre les voix de Jean-Baptiste Guégan et de Johnny Hallyday a visiblement ému les Français puisque son album s’est écoulé à 27.422 exemplaires en une semaine. Même son de cloche du côté du classement iTunes, où le sosie du Taulier truste la première place face à Vitaa et Slimane, ou encore Taylor Swift.

Tournée des Zéniths

Désormais, c’est en live que les fans de Jean-Baptiste Guéguan (et de Johnny) vont pouvoir profiter des capacités vocales du chanteur. « La voix de Johnny » prépare une tournée des Zéniths en France, mais aussi en Suisse et en Belgique. Une série de concerts de 28 dates qui, elle aussi, a affolé les compteurs : plus de 45.000 billets ont déjà été vendus.