L'autrice Fatou Diome dans «Clique», le 2 septembre 2019. — Capture d'écran Canal+

Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Semaine du 2 au 8 septembre 2019

Quelques minutes de finesse…

Lundi, les talk-shows habituels – Quotidien, C à Vous, TPMP – ont fait leur rentrée. Et un nouveau, Clique, est apparu sur Canal+ (à 19h55). Au menu du premier numéro : une interview de l’autrice Fatou Diome par Mouloud Achour.

"Il suffit juste parfois de discuter avec les gens pour rétablir le dialogue. Il faut dire bonjour aux femmes de ménage."



La romancière Fatou Diome dans la première de #CLIQUE en clair sur @canalplus. pic.twitter.com/ZEr6w9fRVR — Clique TV (@cliquetv) September 2, 2019

Venue promouvoir son dernier roman, Les Veilleurs de Sangomar (Albin Michel), la franco-sénégalaise a parlé du dialogue qui pourrait régler les problèmes de la société, de son amour pour la francophonie ou encore des « réflexes coloniaux ». Dix minutes, à voir par ici, qui paraissent trop courtes et qui démontrent que si la télévision est capable du pire, elle peut aussi offrir le meilleur.

Une série documentaire glaçante

Trichons un petit peu puisque Les Meurtres d’Alcàsser a été mis en ligne au mois de juin sur Netflix, mais on n’a découvert cette série documentaire que récemment, au hasard de l’algorithme de la plateforme. Les cinq épisodes retracent un fait divers qui a traumatisé l’Espagne en 1992 : l’enlèvement, le viol et le meurtres de trois adolescentes qui faisaient de l’auto-stop pour se rendre en discothèque. Il relate aussi la manière effarante dont les médias ont couvert l’affaire, au détriment de toute déontologie. Effrayant et passionnant.

Le retour des « Petits meurtres »

Les Petits meurtres d’Agatha Christie ont fait leur retour ce vendredi sur France 2 avec Ding Dingue Dong, premier des trois inédits au programme des diffusions. Swan Laurence enquête sur l’assassinat d’un patient d’une clinique psychiatrique. Une nouvelle investigation qui ravira les fans de la série.

Un été 82

Quel est le point commun entre Blade Runner, E.T. l’extra-terrestre, The Thing, Tron, Poltergeist ou encore Rocky III ? Certes ce sont tous des films cultes – et même, pour la plupart, des classiques du cinéma. Mais ce qui le relie également, c’est le fait qu’ils sont sortis dans les salles américaines au cours de l’été 1982. En 52 minutes, le documentaires Hollywood 1982, diffusé vendredi sur Arte et visible en replay, replace ces œuvres dans le contexte historique de l’époque (l’après guerre du Viet-Nam, le mandat Reagan…) et soulignent de quelles manières elles ont consolidé la place des blockbusters dans l’industrie cinématographique tout en marquant l’inconscient collectif et la culture pop.

Pour « Simon et Théodore », c’est maintenant ou jamais…

Plus qu’une semaine pour (re)voir #SimonEtThéodore en replay sur @mycineplus ! It’s now or never baby! pic.twitter.com/nqHhO7zHlU — Mikael Buch (@mikabuch) September 7, 2019

C’est le réalisateur Michael Buch lui-même qui l’a signalé sur Twitter : « Plus qu’une semaine pour (re) voir Simon et Théodore en replay sur Ciné + ! It’s now or never baby ! » C’est donc maintenant ou jamais qu’il faut saisir l’opportunité de regarder cette comédie dramatique sortie en 2017. Félix Moati incarne Simon, un futur papa que la rencontre avec Théodore, un adolescent teigneux, va transformer…