PROBLEME DE PLANNING Mika sort son nouvel album « My name is Michael Holbrook » le 4 octobre

Le chanteur Mika. — Maria Laura Antonelli/AGF/SIPA

L’ancien juré de The Voice, qui sort son nouvel album My name is Michael Holbrook le 4 octobre, explique pourquoi il a dû quitter l’émission après six saisons. Le programme phare de TF1 a révélé son nouveau jury vendredi dernier et Mika n’en faisait pas partie. Il s’explique dans une interview au Parisien publiée mercredi.

« Je ne pouvais pas continuer. Faire The Voice et la musique, c’était impossible, a-t-il souligné. D’abord, je suis en promotion non-stop pour le disque, puis j’ai la tournée qui démarre dans les prochains jours aux Etats-Unis, puis je reviens en Europe jusqu’au 22 décembre, repars aux Etats-Unis en janvier et février, et ensuite c’est l’Asie, l’Amérique du Sud puis l’Europe pour les festivals l’été prochain… Impossible ! »

Une nouvelle équipe de coachs à 45 millions de disques

Il en a profité pour faire un bilan très positif de l’émission. « J’ai adoré chaque moment. Cela a duré six ans et c’est passé tellement vite ».

The Voice a renouvelé intégralement son équipe de coachs pour sa 9e saison, en accueillant Marc Lavoine, Lara Fabian, Pascal Obispo et Amel Bent. Cette nouvelle équipe, dont les membres ont écoulé plus de 45 millions de disques à eux quatre, succède à Julien Clerc, Jenifer, Mika et Soprano​.