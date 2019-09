L'écrivain Yann Moix à Paris, en novembre 2013. — Eric Feferberg / AFP

La saga Moix continue. Invité dans Touche pas à mon poste sur C8 mardi, Patrick Klugman, l’avocat du polémiste a révélé que Yann Moix comptait attaquer sa famille en justice. « Ce procès que tout le monde attend, c’est nous qui allons le faire et ce sera un débat contradictoire », explique l’avocat qui précise avoir des preuves.

Cyril Hanouna demande alors si Yann Moix pense attaquer. « Bien sûr parce que nous n’en avons plus le choix », conclut Patrick Klugman.

Sur le plateau de #TPMP, l'avocat de Yann Moix annonce que l'écrivain va attaquer en justice sa famille 🚨 pic.twitter.com/IIfd5qlDKm — TPMP (@TPMP) September 3, 2019

Des dessins antisémites exhumés

Depuis plus d’une semaine le romancier et chroniqueur est au coeur d’une polémique qui n’en finit pas. Des dessins antisémites de Yann Moix, réalisés et publiés à 21 ans dans un magazine artisanal, pendant ses années étudiantes, ont été exhumés par le site de L’Express, des travaux que l’écrivain a jugé « lamentables et moches ».

Ces révélations sont apparues après une polémique familiale avec la sortie de son roman Orléans qui raconte son enfance malheureuse, marquée selon lui par la maltraitance de son père, « une pure affabulation » selon ce dernier. Son frère, Alexandre, a lui aussi fermement contesté les allégations de l’écrivain, assurant que c’était lui le bourreau et l’accusant de « sacrifier la réalité sur l’autel de ses ambitions littéraires ».