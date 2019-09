L'exposition «Toutankhâmon, Le Trésor du Pharaon» est l'exposition française la plus fréquentée avec 1,3 million. — Vincent Loison/SIPA

L'exposition Toutankhâmon, Le Trésor du Pharaon vient de devenir l'exposition la plus fréquentée en France avec 1,3 million de visiteurs.

Les grandes expositions sur l'Egypte antique ont souvent été populaires auprès du public français.

Voici le top 5 des expositions françaises les plus fréquentées.

Les Egyptiens ont la cote. L'exposition Toutankhâmon, Le Trésor du Pharaon, qui se tient jusqu'au 23 septembre à la Grande Halle de la Villette, à Paris, vient de dépasser le seuil de 1,3 million de visiteurs. Et se hisse à la première place du top 5 des expositions françaises les plus fréquentées.

L'ancienne détentrice du record, avec 1.240.975 visiteurs visiteurs au Petit Palais en 1967 était déjà… Toutankhâmon et son temps. Suivent Icônes de l’art moderne – La Collection Chtchoukine, avec 1.205.063 visiteurs à la Fondation Louis Vuitton en 2017.

Puis De Cézanne à Matisse. Chefs d'oeuvres de la collection Barnes, exposée en 1993 au Musée d'Orsay (1.148.000 visiteurs), et Ramsès Le Grand, sur le pharaon Ramsès II, présentée au Grand Palais en 1976 (1 million de visiteurs).

Les grands maîtres rassemblent aussi

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les expositions les plus populaires ne sont pas toutes récentes. L'Egypte antique ou les expositions «best-of» autour de collections réunissant des tableaux de maîtres plaisent beaucoup. Les expositions sur l'oeuvre d'un grand artistes rassemblent aussi, mais aucune n'a encore dépassé le million de visiteurs. Monet (2010), Dali (1979), Renoir (1985), Hopper (2012-2013) et Picasso et les maîtres (2008) complètent le top 10.