LA METEO DES PAGES Entre mi-août et fin octobre, 524 romans paraîtront cette année, dans le cadre de la rentrée littéraire. « 20 Minutes » est allé voir comment cela se passait côté librairie

La vitrine foisonnante de la librairie L'Art de la Joie à Paris XVè, pour la rentrée littéraire. — I. Zerbib/20 Minutes

L’embarras du choix. Avec la rentrée littéraire, ce sont 524 romans qui paraissent cette année entre la mi-août et la fin octobre, avec en ligne de mire les prix, dont le prestigieux Goncourt, et les fêtes de fin d’année. Dans les librairies, les livres des auteurs stars tels Amélie Nothomb, Eric-Emmanuel Schmitt, Yann Moix, Laurent Binet et Marie Darrieussecq côtoient les premiers romans.

Nous sommes allés dans la librairie de quartier « L’Art de la Joie » située dans le XVè arrondissement de Paris interroger Florence Lorrain, libraire passionnée et exigeante, aux côtés de Véronique Wernet, pour savoir comment est vécue cette période de foisonnement culturel de leur côté. Vitrine spéciale, problème de place, séances de dédicaces avec les auteurs, engouement des lecteurs... Découvrez dans la vidéo ci-dessus la météo des pages en ce temps de rentrée littéraire.