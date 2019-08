La dépouille de DJ Arafat exposée au stade Félix-Houphouët-Boigny le 31 août — AFP / ISSOUF SANOGO

Des milliers de fans ont commencé vendredi à Abidjan à rendre hommage à la star du coupé-décalé, le chanteur ivoirien DJ Arafat, mort dans un accident à 33 ans, lors d’une cérémonie exceptionnelle au cours de laquelle l’artiste a été décoré à titre posthume.

« Le gouvernement de Côte d’Ivoire dit son infinie reconnaissance à DJ Arafat, de son vrai nom Ange Didier Houon, pour son immense contribution au rayonnement artistique et à l’influence culturelle de notre pays », a déclaré le ministre ivoirien de la Culture, Maurice Bandaman, lors d’une cérémonie qui a duré jusqu’au matin.

Moment de recueillement après une nuit de fête

« Il a fortement transformé le coupé-décalé, en ajoutant des sonorités nouvelles, des bruits mélodiques à l’image de la pop music et du rock » a salué le ministre ivoirien dans son hommage solennel, affirmant que « le coupé-décalé entre les mains de DJ Arafat se métamorphosa radicalement ».

Après une nuit blanche rythmée par les célébrations, la dépouille du chanteur est arrivée ce matin dans le stade Félix-Houphouët-Boigny, et a été installée sur une estrade fleurie. L’occasion pour les milliers de fans rassemblés de se recueillir solennellement.

DJ Arafat en concert à Paris le 27/03/2016 - SADAKA EDMOND/SIPA

Des troubles lors de l’enterrement

Alors que les hommages s’étaient déroulés sans embûches, et alors que la dépouille du chanteur venait d’être inhumée, sa tombe et son cercueil ont été ouverts par des fans samedi matin à Abidjan, selon des témoignages recueillis par l’AFP.

Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir une foule de jeunes agités qui ont ouvert la tombe et le cercueil de DJ Arafat, et qui prennent en photo sa dépouille. « Nous avions voulu voir le corps de notre idole avant la fermeture du tombeau », a expliqué un fan (sans donner son nom) à un journaliste de l’AFP aux abords du cimetière de Williamsville, dans la commune d’Adjamé.

« C’est Yoro, c’est lui ! », a crié un autre fan, en référence au surnom « Yorobo » de DJ Arafat. La police est intervenue pour disperser la foule, tirant des gaz lacrymogènes. Plusieurs personnes ont été blessées, selon des témoignages recueillis par l’AFP.

Auparavant, des échauffourées avaient éclaté aux abords du cimetière de Williamsville entre la police et des fans mécontents d’être tenus à l’écart de l’enterrement qui s’est déroulé dans l’intimité familiale.

Désigné « meilleur artiste africain »

Né d’un père ingénieur du son réputé et d’une mère chanteuse, le jeune DJ Arafat s’était formé à la musique sur le tas. DJ dans les maquis de la rue Princesse à Yopougon, le grand lieu de la fête à Abidjan, il avait percé avec le titre Jonathan en 2003, avant d’enchaîner les tubes pendant 15 ans : Kpangor (2005), Djessimidjeka (2012), Maplorly (2015), Dosabado (2018), entre autres. Sur son dernier album, Renaissance, sorti fin décembre 2018, il avait invité des artistes internationaux tels que Maître Gims, Dadju, Davido et Fally Ipupa.

DJ Arafat avait été désigné « meilleur artiste de l’année » aux Awards du coupé-décalé en 2016 et 2017. Il avait aussi été distingué en 2012 « meilleur artiste africain » aux Kora Music Awards, des récompenses musicales panafricaines.