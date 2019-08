PAR TOUTATIS Cet été, W9 a rediffusé les dessins animés Astérix. Même vus et revus, comment résister à ces irréductibles Gaulois ? Nous, on a nos préférences, mais vous ?

Astérix et Obélix — REX FEATURES/SIPA

Tout l’été, chaque mardi soir, W9 a diffusé (encore) les dessins animés Astérix. Ce mardi, ce sera au tour de Astérix et les Vikings à 21h05 puis Astérix et les Indiens juste après, à 22h20.

C’est le 29 octobre 1959 que le scénariste français René Goscinny et le dessinateur français Albert Uderzo publient la première planche d’ Astérix dans le journal Pilote. Une petite dizaine d’années plus tard, c’est à l’écran que les mythiques Gaulois se retrouvent pour affronter leurs ennemis de toujours, les Romains !

Plus de cinquante ans d’histoire

D’Astérix le Gaulois en 1967 à Astérix – Le Secret de la Potion Magique en 2018, ce ne sont pas moins de dix dessins animés qui sont consacrés à l’univers de Gosciny. Le premier a fasciné à sa sortie en salle, selon le box-office, pas moins de 2 415 920 millions de spectateurs. Un excellent score pour l’époque. En 1968, sort Astérix et Cléopâtre, l’un des récits les plus célèbres et populaires de la franchise. Aux commandes cette fois, on retrouve, en tant que réalisateurs et scénaristes, Uderzo et Goscinny, les fondateurs des personnages. S’en suivent huit autres volets dont l’excellent, Les Douze Travaux d’Astérix sorti en 1976…

Et les mythiques Gaulois continuent d’inspirer les créateurs puisque Alexandre Astier a coréalisé les deux derniers opus en date : Le domaine des dieux et Le secret de la potion magique. Comme le veut une sorte de tradition non écrite des dessins animés Astérix, le papa de Kaamelott a ainsi alterné l’adaptation d’un album et la création d’une intrigue inédite.

Parmi les dix dessins animés Astérix, on a tous notre chouchou, et vous c'est lequel.