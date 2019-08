Le chanteur et musicien britannique Sting était en concert à Lyon le 17 juillet 2019. Illustration. — JORGE GUERRERO / AFP

Un décor que les Lyonnais n’auront pas de difficulté à reconnaître. Gims et Sting​ ont dévoilé lundi leur clip Reste, tourné près de Lyon cet été dans des rames du métro de la ligne D.

Les artistes ont profité de la venue du chanteur et musicien britannique, en concert aux Nuits de Fourvière le 17 juillet, pour signer leur nouvelle collaboration.

Le clip a été tourné cette nuit-là, en accord avec Keolis – l’exploitant des transports en commun lyonnais – dans les ateliers du Thioley à Vénissieux, où sont stockées les rames du métro D.

Depuis la mise en ligne de leur dernier duo sur YouTube, la vidéo cumule déjà 518.000 vues. De quoi ravir les fans des deux chanteurs et amuser les Lyonnais qui, adeptes ou non du style musical, découvrent dans ce clip les rames qu’ils empruntent au quotidien métamorphosées en dancefloor.

En 2018, le chanteur du groupe Police et le rappeur français avaient collaboré pour la première fois et avaient sorti, avec Shaggy, le single Gotta Get Back My Baby.