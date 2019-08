Normani aux MTV MVA le 26 août 2019 — Matt Sayles/AP/SIPA

La grande cérémonie des MTV Video Music Awards 2019 a eu lieu ce lundi soir dans le New Jersey et a récompensé de nombreux artistes.

Nominée et récompensée, Normani a enflammé la scène.

La chanteuse, révélée par X-Factor aux Etats-Unis, reste peu connue en France.

Du meilleur clip à la vidéo de l’année, nombreux sont les Awards qui ont été distribués lundi soir lors des MTV Video Music Awards 2019. Parmi eux, le titre de Meilleur clip R & B a été donné à Normani pour son clip « Waves », réalisé en duo avec 6lack. Qui est-elle ? Zoom sur la chanteuse et danseuse du moment.

Originaire de la Nouvelle Orléans, la chanteuse et danseuse de 22 ans a déjà tout d’une grande. C’est en 2012 avec le show télévisé le plus américain du petit écran, « The X Factor US », que tout a commencé pour elle. La jeune artiste est alors sélectionnée après sa prestation sur Chain of Fools d’Aretha Franklin. Malheureusement elle est éliminée à la deuxième étape du show. Mais ce n’est que le début d’une nouvelle collaboration avec quatre artistes, Ally, Lauren, Dinah, Camila Cabello, avec qui elle forme les Fifth Harmony.

D’une émission à une autre

La chanteuse se lance ensuite dans une carrière en solo et participe à la 24e saison de l’émission « Dancing with the Stars ». Grâce à ce concours, la chanteuse révèle au grand public une autre corde de son arc, son talent pour la danse. Sa carrière débute réellement en 2017 où elle signe avec Stellar Song, et sort son single Love Lies, réalisé en collaboration avec Khalid. Issé à la neuvième place du BillBoard Hot 100 aux États Unis, son succés est immédiat.

«Queen B n’était pas là, mais son héritière si »

« Queen B n’était pas là, mais son héritière si », tel est le titre donné à Normani par Le Time concernant sa performance au « MTV Video Music Awards 2019 ». Avec un milliard de streams sur Spotify et onze millions de disques vendus dans le monde, elle fait partie des artistes les plus en vogue du moment. De Calvin Harris à Sam Smith, elle multiplie les collaborations et serait en train de préparer son tout premier album. Son clip « Motivation » comptabilise aujourd’hui près de 28 millions de vues sur YouTube, de quoi présager du bon pour la suite…