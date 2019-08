JEUX VIDEO Attaques de peau de banane et champignons turbo seront à la portée des utilisateurs d’iOs et Android

La version mobile du jeu «Mario Kart Tour» sera disponible le 25 septembre. — Nintendo

Serez-vous Mario, Luigi, Peach, Yoshi ou bien Bowser ? Le jeu de course Mario Kart Tour arrive enfin sur smartphones. Prévu en 2018, puis repoussé en mars 2019, la version mobile du titre populaire de Nintendo sera disponible sur iOs et Android le 25 septembre 2019.

A l’instar des éditions connues du jeu, il proposera des courses dans des circuits remplis d’objets (peaux de banane, carapaces, champignons…) servant à dépasser ses adversaires. Mais, cette fois-ci, les pistes ne seront pas juste dans des endroits merveilleux où brillent (ou pas) des arcs-en-ciel. Nintendo a mis au point des parcours inspirés de grandes villes mondiales comme Paris, Londres et Tokyo, sur le thème de « Race Around The World » («Faites la course partout dans le monde »).

Un modèle « free-to-play »

Côté prise en mains, le principe est assez simple : le conducteur du bolide accélère automatiquement. L’utilisateur n’aura plus qu’à contrôler la direction de son kart et attraper les différents objets sur sa route en posant son doigt sur son écran.

Sans surprise, la firme a annoncé que le jeu serait « free-to-play » (« gratuits avec options d’achat »). Un modèle économique risqué – et déjà critiqué par Shigeru Miyamoto, le créateur star de Mario, Zelda, Donkey Kong… – qui veut inciter le joueur à débourser quelques euros pour améliorer son expérience de jeu et avoir accès à plus de personnages ou d’options. Après le lancement de Dr. Mario World le mois dernier, Nintendo poursuit son offensive sur le marché du jeu mobile.