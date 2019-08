La tombe de Johnny Hallyday sur l'île de Saint-Barthélémy dans les Antilles françaises. — GILLES MOREL/SIPA

Nouvel acte dans la saga familiale des Hallyday. Après l’épineuse affaire de l’héritage de Johnny Hallyday, c’est le cercueil de l’artiste depuis le 5 décembre 2017 qui pourrait être le prochain sujet de tension entre Laeticia Hallyday et les deux aînés du chanteur Laura et David.

Vendredi, la presse a révélé que la veuve du rockeur, disparu à l’âge de 74 ans, projetait de faire construire un caveau familial au cimetière de Lorient à Saint-Barthélemy, la petite île antillaise où repose son corps. « Il n’y a pas encore de caveau construit, seulement une autorisation qui a été donnée, sur les limites de la concession où se trouve Johnny actuellement », a indiqué le président de la Collectivité d’Outre-mer, Bruno Magras (LR).

Un futur déménagement dont Laura Smet et David Hallyday ont pris connaissance dans les médias – via le magazine Public et le journal de Saint-Barthélemy –, selon une information du journal Le Figaro. « Laura est extrêmement choquée », explique au quotidien l’un de ses avocats, Me Hervé Témime. « David n’était pas plus au courant », ont fait également savoir les représentants de l’aîné, Me Carine Piccio et Me Pierre-Jean Douvier.

Une procédure légale

David et Laura ont-ils un moyen de contester l’exhumation du corps de leur père ? Légalement non. En effet : « Seul le plus proche parent peut la demander ou la personne dûment mandatée par ce dernier. Il peut s’agir notamment d’une société de pompes funèbres. Le plus proche parent du demandeur est défini comme étant, dans l’ordre : le conjoint non séparé, les enfants du défunt, les parents, les frères et sœurs », indique la loi française.

Les descendants devront donc se plier à la décision de leur belle-mère. Le caveau, qui pourrait accueillir quatre personnes, devrait être construit à quelques mètres de la tombe actuelle du taulier. « Johnny m’a toujours manifesté son souhait d’être enterré à Saint-Barthélemy et d’y créer son caveau familial. Laeticia ne fait que respecter ce que son mari souhaitait », soutient Bruno Magras, qui partageait la passion de l’idole des jeunes pour la guitare.

La date de l’exhumation de la dépouille de Johnny Hallyday n’a pas été officialisée. Mais son transfert risque de troubler le repos de ses voisins. A côté de sa sépulture, se trouvent des tombes datant de l’époque où l’île était suédoise (1784-1877). La Collectivité est en train de les recenser et projette de les transférer vers le quartier de Public, où se trouve le cimetière suédois de Saint-Barthélemy.