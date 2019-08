Blake Lively dans «Instinct de survie» — Sony Pictures

Envie d’un dernier dimanche de détente avant de reprendre le boulot ? Pas de problème. De YouTube à Netflix en passant les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Semaine du 18 au 24 août 2019

« Instinct de survie », le thriller bien rafraîchissant

Si vous avez envie de faire semblant que les vacances ne sont pas encore terminées, rien de mieux qu’un film de gros requin. Instinct de survie, qui vient d’être mis en ligne sur Netflix, vous fera complètement oublier l’approche imminente de la rentrée, avec ses scènes de plage idyllique et ses séquences d’action haletantes. Blake Lively y est complètement dans son élément, incarnant une surfeuse qui se retrouve prise au piège par un énorme requin à quelques mètres seulement de la rive… Certes, ce ne sont pas Les Dents de la mer, mais c’est tout aussi divertissant.

La dernière saison d’« Orange Is The New Black »

Cela fait plusieurs saisons qu’Orange Is The New Blackavait un peu perdu le fil, avec ses histoires d’émeutes et de néonazies… Mais la septième et ultime saison, en ligne sur Netflix depuis le 26 juillet, est tellement réussie qu’on est prêts à tout lui pardonner. La série met en lumière toutes les difficultés de la réinsertion, avec certaines détenues de Litchfield qui sont désormais libres. Les scénaristes ont aussi frappé fort en focalisant une partie de l’intrigue sur un camp de détention de migrants qui ressemble à ceux mis en place par l’administration Trump, vivement critiqués aux Etats-Unis pour leurs conditions inhumaines. Enfin, c’est avec beaucoup d’émotions qu’on retrouve pour la dernière fois Red, Taystee, Nicky, Gloria, Cindy, et tous ces personnages féminins qui ont révolutionné le petit écran il y a déjà sept ans.

« Easy Rider », le chef-d’œuvre de Dennis Hopper et Peter Fonda

Le 16 août 2019, le monde du cinéma a perdu une de ses plus grandes stars, Peter Fonda, décédé à l’âge de 79 ans des suites d’un cancer. Si ce n’est pas encore fait, on vous conseille de regarder Easy Rider sur OCS ; le film auquel l’Américain sera toujours associé tant cette œuvre a profondément marqué sa carrière, et la culture dans son ensemble. On y suit deux hommes qui, après avoir vendu de la drogue pour gagner un peu d’argent, se lancent à moto sur les routes désertiques de l’Ouest américain, décidés à prendre du bon temps et vivre librement. Le chef-d’œuvre de Dennis Hopper et Peter Fonda est un des rares films à parfaitement capturer l’esprit hippie de l’Amérique de 1969, et il a d’ailleurs eu droit sur OCS à une introduction de Quentin Tarantino, qui dit s’en être inspiré pour Once Upon a Time… In Hollywood.

Une exploration sans tabous des « lieux du sexe »

Dans le podcast estival en cinq épisodes Lieux du sexe, Lucile Bellan part en reportage dans des endroits qui cristallisent beaucoup de fantasmes. Les cinémas pornos, les clubs libertins, ou encore les plages du Cap d’Agde… Autant de lieux dont on parle beaucoup, sans forcément savoir ce qui s’y déroule. Avec une grande ouverture d’esprit, la journaliste interroge les premiers concernés et déconstruit pas mal de clichés, tout en offrant une réflexion plus globale sur la place des femmes dans ce type d’endroits.