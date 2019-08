VOUS TEMOIGNEZ On ne va pas se mentir, le morceau est un grand classique

«Il faut que je choisisse bien la chemise que je vais tomber ce soir» — Illustration/Pixabay

« On a tombé la, tombé, tombé la chemise. » Normalement, ça y est, vous avez l’air en tête et, avec lui, des tas de souvenirs de mariages, fêtes de villages et autres célébrations ou certains prenaient un malin plaisir à déboutonner leur liquette après quelques verres.

Ça fait déjà 20 ans que le groupe Zebda nous a gratifiés de cet hymne à la fête, présent sur leur album Essence Ordinaire paru le 10 septembre 1999. Auréolée de succès, Tomber La Chemise a su traverser les époques et s’est imposée comme l’une des chansons incontournables de soirées en tout genre. Au même titre que Les Démons de Minuit ou Nuit de Folie.

Et puisque cette chanson intervient principalement lors de moments de célébrations en tout genre, les anecdotes qui vont avec sont souvent mémorables. Aussi, à l’occasion des vingt ans de ce tube, nous aimerions que vous partagiez avec nous vos meilleurs souvenirs de ces soirées-là. Celles où vous (ou vos proches) avez tombé la chemise.

Pour nous racontez vos meilleures anecdotes, il suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Nous choisirons les meilleures pour la rédaction d’un article. Merci d’avance.