VOUS TEMOIGNEZ On est sûrs que vos téléphones regorgent de photos à l’ambiance Coachella ou Calvi on the Rocks

Les festivals sont parfois l'occasion de beaux moments de communion — Illustration/Pixabay

L’été n’est pas fini. Pas encore. En tout cas on se refuse de le voir disparaître si vite. Et pour nous aider à faire continuer l’ambiance estivale, nous faisons appel à vous. Les « grandes vacances » sont habituellement le moment de l’année où l’on peut profiter le plus de festivals et autres concerts en extérieur, dans une ambiance détendue et festive. Rajoutez à cela quelques notes de musiques, et vous avez tout ce qu’il faut pour créer des beaux souvenirs.

Et puisque, sans aucun doute, vous avez certainement pu capturer, en photos, ces petits moments hors du temps, envoyez-les nous. Pour cela rien de plus simple : Il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Choisissez vos plus belles photos de festivals d’été, et nous serons ravis de les partager sur l’ensemble de nos réseaux sociaux.

Merci d’avance.