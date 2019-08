Ben Platt et Gwyneth Paltrow dans «The Politician». — Netflix

Ryan Murphy n’est pas près d’abandonner son titre de créateur le plus prolifique de la télé. Après Nip/Tuck, Glee, American Horror Story, American Crime Story, Feud, 9-1-1 ou encore Pose, l’Américain s’apprête à sortir The Politician, une nouvelle série comique qui s’annonce hautement divertissante. Cette création déjantée suivra la campagne politique d’un jeune lycéen aux ambitions dévorantes. Et Netflix, qui diffusera le programme dès le 27 septembre, vient de dévoiler les premières images dans une bande-annonce survoltée :

Un casting de rêve

Le personnage principal sera incarné par Ben Platt, repéré à Broadway dans The Book of Mormon et Dear Evan Hansen, et plus connu en France pour son rôle de magicien timide dans Pitch Perfect. Histoire de rendre le projet encore plus alléchant, Gwyneth Paltrow, Jessica Lange, Zoey Deutch (Petits Coups montés) et Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody) seront également au casting.