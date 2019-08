Billie Eilish au festival Lowlands aux Pays-Bas, le 17 août 2019. — Hollandse Hoogte/SIPA

Il n’aura pas réussi la passe de vingt. Après avoir fait plus fort que Mariah Carey et Luis Fonsi en restant en tête des charts du Billboard Hot 100 pendant 19 semaines avec son ovni hip-hop/country Old Town Road, Lil Nas X s’est fait détrôner lundi. La nouvelle reine est la jeune Billie Eilish, qui atteint les sommets avec l’entêtant Bad guy après être restée neuf semaines en numéro 2.

« Bravo Bille Eilish !! Tu le mérites », a tweeté, beau joueur, le rappeur.

congratulations to billie eilish!! u deserve this!! — nope (@LilNasX) August 19, 2019

Talent précoce

A 17 ans, Eilish n’est pas la plus jeune n°1 de l’histoire (Michael Jackson, Stevie Wonder ou Lorde étaient plus précoces) mais c’est la première née dans les années 2000 à atteindre cette position.

Souvent comparée à Lorde et Lana Del Rey, Bille Eilish s’est révélée en 2016 avec le single Ocean Eyes puis elle a pris d’assaut les charts avec You Should See Me In a Crown et a fait danser Coachella au printemps dernier avec son chant chuchoté/syncopé. Sorti au printemps, son premier album When We All Fall Asleep, Where Do We Go ? s’est installé en tête des ventes aux Etats-Unis. All hail queen B (illie).