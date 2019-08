Ewan McGregor en Obi-Wan Kenobi — Lucasfilm Ltd.

Selon Deadline, Ewan McGregor pourrait reprendre du service en tant qu’Obi-Wan Kenobi dans la série annoncée sur la future plateforme Disney +. L’acteur écossais de 48 ans serait actuellement en pleine négociation sur ce projet.

Si le contrat se confirmait, la star retrouverait le rôle du maître Jedi – et personnage iconique de la saga «Star Wars » – qu’il a incarné dans La Menace Fantôme, L’Attaque des clones et La Revanche des Sith, sortis respectivement en 1999, 2002 et 2005. Il avait fait une apparition, uniquement vocale, dans Le Réveil de la Force en 2015.

Un film devenu série

Au départ, rappelle le site Deadline, Disney envisageait de consacrer un long-métrage au personnage d’Obi-Wan Kenobi mais, entre autres raisons, face à l'accueil mitigé réservé à Solo : A Star Wars Story, le film consacré à Han Solo, la firme aurait préféré développer le projet sous la forme d’une série.

Cette dernière, dont le titre n’a pas encore été officialisé, figurera dans le catalogue de Disney +, la plateforme de streaming qui sera lancée en novembre aux Etats-Unis et arrivera un peu plus tard en Europe.