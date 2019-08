Coucou le petit monsieur qui lit des livres dans un hamac. — P.P.L. IMAGE/SIPA

Eh oui, ce n’est pas parce qu’on approche du 15 août que l’été est fini. Et comme chaque année, il est temps de rattraper tout le temps perdu ces derniers mois dans les embouteillages et la routine du quotidien, pour vivre enfin et goûter à la liberté. Et pourquoi ne pas se plonger dans un bon bouquin ? Que l’on parte à la mer ou à la montagne, ou que l’on ne parte pas, rien de mieux qu’un petit Houellebecq pour se vider la tête (non).

Et vous, quels livres allez-vous bouquiner pour vous détendre cet été ? Allez-vous profiter de la plage pour enfin vous plonger dans le dernier Goncourt ? Êtes-vous plutôt en quête de légèreté, de suspense, de sensations fortes ? Team Marc Lévy ou Guillaume Musso ? Ou penchez-vous plutôt pour la littérature étrangère? Racontez-nous ! Et pas de mensonges hein, on sait très bien que vous n’emporterez pas A la recherche du temps perdu avec vous.