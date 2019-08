Le groupe de K-pop BTS annonce une longue pause

Les BTS: Boys band coréen — Yonhap News/NEWSCOM/SIPA

Nommé quatre fois, BTS a brillé par son absence à la cérémonie des Teen Choice Awards 2019 ce dimanche à Hermosa Beach en Californie. Les stars de la K-Pop ont annoncé ce dimanche qu’ils allaient faire une pause « prolongée » à la suite d’un concert à Séoul ce dimanche.

Leur agence, Big Hit Entertainment, a annoncé via un communiqué publié sur Twitter que les sept membres du groupe, RM, Jungkook, Jin, Suga, J-Hope, Jimin et V, allaient vivre une « période de repos et de détente ». Cette pause leur donnera « l’opportunité de profiter de la vie ordinaire des jeunes dans la vingtaine, même si ce n’est que brièvement ».

[공지] 방탄소년단 공식 장기 휴가 알림 (+ENG) pic.twitter.com/fV4Aw5UNY4 — BigHit Entertainment (@BigHitEnt) August 11, 2019

Le début de la fin ?

Il s’agit du premier congé du groupe depuis ses débuts en 2013. La durée de la pause n’a pas été communiquée. BTS est attendu en Arabie Saoudite en octobre dans le cadre de leur tournée mondiale « Love Yourself ». Espérons pour les fans du groupe de K-pop que cet arrêt ne soit pas permanent à l’instar de celui des One direction, qui ne se sont jamais reformés depuis l’annonce de leur pause en 2015.