Elle a interprété Andy McNally dans Rookie Blue, qu’elle n’a pas lâché pendant cinq ans. Puis, elle a incarné Scarlett Harker, dans la série Van Helsing, pendant deux saisons. Adepte des rôles musclés, Missy Peregrym ? Sans aucun doute puisque l’actrice a décidé d’enfiler, à nouveau, sa tenue d’agent fédéral pour la deuxième saison de FBI, dont le premier épisode est diffusé ce soir, sur Série Club.

De passage à Monte-Carlo pour le festival de télévision, l’ex-tueuse de vampires a fait une pause dans sa tournée promo pour 20 Minutes. Juste le temps de parler de ses séries fétiches du moment.

Tchernobyl, « je n’ai pas supporté »

Pas vraiment chauvine, l’Américaine a avoué préférer l’humour anglais aux blagues potaches de ses compatriotes : «Fleabag et Catastrophe sont, pour moi, les deux meilleures séries du moment ».

Et malgré ses rôles de dure à cuire sur le petit écran, Missy Peregrym est sensible. Au point de ne pas avoir pu aller jusqu’au bout de la série Tchernobyl : « Je ne pourrai plus jamais regarder cette série. Pas parce qu’elle n’est pas bien. Mais parce que je n’ai pas supporté ce que je voyais », a-t-elle admis.

20 secondes de contexte A l’occasion du Festival de télévision de Monte-Carlo, nous avons décidé, à 20 Minutes, de vous proposer un nouveau format d’interview intitulé « série limitée ». Le but ? Faire parler les actrices et acteurs des séries TV du moment de…. leurs goûts en matière de séries TV ! Vous pourrez donc retrouver, au fil de l’année, ces entretiens, que nous publierons en fonction de la diffusion des séries TV dans lesquels chacun d’entre eux est présent. A venir : Denise Richards, Maria Bello, Greg Germann, Ian Anthony Dale et bien d’autres.

Emilie Petit