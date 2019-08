Renaud, plébiscité par les conducteurs français. — GINIES/SIPA

« Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins/Dans ton automobile, tous les deux on sera bien… » Quelles chansons les Français écoutent-ils sur la route des vacances ? Selon une étude Norauto et Opinion Way*, repérée par ChartsinFrance.net, 60 % des personnes interrogées de plus de 50 ans branchent la radio en voiture, tandis que 36 % des plus jeunes préparent des playlists et écoutent des podcats. Mais vers quels artistes vont leurs préférences ? Sans grande surprise, on observe un petit crush pour les années 1980.

« Dès que le vent soufflera », « J’irai où tu iras »

Et c’est Renaud, avec Dès que le vent soufflera, qui prend la tête du classement devant L’aventurier d’Indochine, Emmenez-moi d’Aznavour, Le chanteur de Balavoine et Il jouait du piano debout de France Gall. Suivent entre autres Dancing Queen d’Abba, J’irai où tu iras de Céline Dion ou encore La Tribu de Dana de Manau. En résumé, des grands classiques.

Mais ce n’est pas tout, les conducteurs ont également dû confesser leurs « plaisirs coupables »… Et les gagnants sont : Libérée, délivrée de La Reine des neiges, Le petit bonhomme en mousse de Patrick Sébastien et Partir un jour des 2be3. Il faut bien décompresser un peu.

* Sondage réalisé du 29 au 31 mai 2019 sur un échantillon de 1029 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.