«Série limitée»: Quand l'acteur de «New Amsterdam», Ryan Eggold, parle de «Oz» et de «The Bachelorette» — 20 Minutes

Huit ans près 90210 et une petite année seulement après Blacklist, il a fait son grand retour sur le petit écran en 2018, dans la série New Amsterdam.

Alors que la saison 2 démarre le 24 septembre sur NBC, l’acteur Ryan Eggold s’est assis dans notre fauteuil pour passer en revue ses binge-watching favoris.

La série la plus drôle ? « The Bachelorette, c’est hilarant ! »

Si l’interprète du docteur Max Goodwin n’a pas vraiment apprécié la fin de Game of thrones, « comme beaucoup de personnes », il maintient que « la meilleure série au monde reste Oz ». Vive les 90’s ! Et son plaisir coupable ? « Mon père et ma mère m’ont fait regarder, pour la première fois, The Bachelorette. C’est hilarant ! » avoue-t-il, sans complexe.