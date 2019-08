I SEE DEAD SPOILERS Vingt ans après sa sortie, est-ce que révéler la fin du film est encore un spoil ? Frédérick Sigrist, producteur chez France Inter nous donne son avis

Extrait du film «Sixième sens» avec Haley Joel Osment et Bruce Willis — LILO/SIPA

Sorti en 1999, le film « Sixième sens » fête ses 20 ans.

Révéler la fin ou un indice clé d’un tel film relève-t-il encore du spoil ?

Frédérick Sigrist, producteur chez France Inter, donne son point de vue.

L’identité du père de Luke Skywalker dans Star Wars, la fin du Roi Lion, le fin mot du film Sixième sens – qui fête les 20 ans de sa sortie en salle… Qui aujourd’hui pourrait encore être spoilé par l’une de ces révélations entrées dans le domaine de la culture générale ? Personne nous diriez-vous, et pourtant ! Certains ignorent peut-être que Bruce Willis est mort depuis le début du film (oups).

Y a-t-il une date de péremption aux spoilers ? Peut-on prendre du plaisir à voir un film dont on connaît déjà le dénouement ? Faut-il accepter de vivre dans un monde où tout le monde sait que Severus Rogue n’est pas vraiment méchant ? Frédérick Sigrist, producteur, chroniqueur culturel et animateur notamment de l’excellente émission estivale « Blockbusters » sur France Inter a bien voulu répondre à ces interrogations philosophiques.

Spoil ou culture générale… Y a-t-il selon vous une date de péremption aux spoils ?

Je pense que c’est très difficile aujourd’hui de ne pas savoir que Dark Vador est le père de Luke. Il y a une date limite de spoil ! Le spoil c’est une valeur sacrée surtout pour les passionnés, les fans de la première heure. Si ça ne vous passionne pas réellement, alors l’impact du spoil ne va pas être important. Si dix ans plus tard vous ne savez toujours pas ce qui se passe dans un film, là, par contre, vous ne pouvez pas jouer la carte du « ah non ne me spoile pas ! ». Dans ce cas-là, quelqu’un qui râlerait serait quelqu’un qui a juste envie de râler sans nécessairement être fan du film.

Pourquoi les gens aiment-ils essayer de spoiler les autres ? Pour tester leur culture générale ?

Je pense que c’est vraiment pour énerver les autres… Il n’y a rien de plus agréable pour certaines personnes que de troller les gens. Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, on a une sorte de fenêtre sur le bonheur des autres, mais parfois, il y a des gens qui pensent qu’en abaissant le niveau de bonheur des autres, ça va augmenter le leur. Un jour un internaute très populaire de Twitter a révélé en majuscule l’intrigue de Star Wars 7 et comme ça, il a perdu un nombre très important de followers. Pourquoi il a fait ça ? Pour rire !

On ne parlait pas de spoil pour les révélations sur Star Wars en 1977. Pourquoi aujourd’hui est-ce tabou de révéler une intrigue ?

Le problème avec la communication moderne c’est qu’il n’y a pas besoin d’un grand nombre d’individus pour nuire aux autres. Il suffit d’une personne, d’un troll, pour nuire à des milliers de personnes en un instant. Ce qui va changer dans un futur proche, c’est la multiplication des plateformes de streaming. Il n’y a plus de messe qui rassemble les individus devant leurs télés ou leurs écrans pour la sortie inédite d’une série. C’est-à-dire que désormais les spectateurs peuvent pratiquer le binge-watching, ou regarder à leur rythme. Ils regardent ce dont ils ont envie, quand ils ont envie. La multiplicité des propositions fait que le spoil est désormais compliqué à définir.

Comment se préserver des spoils malgré tout ?

Il faut faire de ces moments de visionnage une expérience personnelle, intime. Aujourd’hui sur les réseaux sociaux il y a de nombreux moyens de cacher des mots-clés. Le mieux c’est même de faire une sorte de petite retraite numérique quand une série qu’on apprécie beaucoup s’apprête à diffuser de nouveaux épisodes. Attention aussi de ne pas trop parler à ses amis de son intérêt pour une série si on sait qu’ils peuvent prendre plaisir, s’ils sont plus avancés que nous, à nous titiller avec des petits spoils. Et surtout il faut, lors d’une discussion, toujours demander à l’autre sa progression dans la série pour ne pas risquer de lui divulguer, sans le vouloir, des indices sur la suite. C’est le vivre ensemble !