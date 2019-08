Vous êtes plutôt Lego ou Playmo ? — sipa

Le film Playmobil arrive sur les écrans et cherche, plus ou moins, à concurrencer la franchise Lego sur le terrain du cinéma. Les deux géants du jeu d’imagination pour enfants perpétuent ainsi une lutte quasi biblique. Mais au-delà des questions économiques (booooooring), l’opposition entre Playmobil et Lego permet de faire le tri parmi l’espèce humaine : celles et ceux qui sont plutôt Lego, et celles et ceux qui sont plutôt Playmobil. Chaque enfant avait sa préférence pour les longues après-midi de jeu solitaire, chaque adulte en a gardé une trace indélébile.

A tel point que certains chercheurs et psychologues notamment, ont étudié les profils de joueurs. Cela dit, les conclusions varient. Un cliché veut que les fans de Lego aient un esprit plutôt scientifique et les adeptes de Playmobil des créatifs un peu dans les nuages. Mais des études complémentaires vont au-delà de ces a priori et définissent des profils psychologiques à partir des manières de jouer. Le jeu de construction Lego conviendrait aux enfants (et adultes) solitaires et rigoureux, là où les Playmobil fabriqueraient des armées de personnes sociables et enjouées.

Philo et pop culture

Dans Legosophie, Tommaso W. Bertolotti suggère d’utiliser les célèbres briques pour appréhender les concepts philosophiques de base. Là où les Lego permettent de comprendre Platon, « la philosophie du Playmobil est différente et concerne l’autre monstre sacré de la Grèce ancienne, Aristote, c’est-à-dire le philosophe amoureux des techniques, de l’encyclopédisme, du détail, de la variété et des histoires, explique Tommaso W. Bertolotti. Le mode de production, d’assemblage et la pratique de jeu de Playmobil nous conduisent à une ontologie différente, dans laquelle les pièces fondamentales ne peuvent pas se mélanger autant que dans le Lego. »

Sur la foi de ces différentes études, 20 Minutes vous a concocté un test en huit questions, inspirées de films et références à la pop culture exploitées par les univers Lego et Playmobil. Si le résultat vous déçoit, vous pouvez toujours essayer les Tubulo.