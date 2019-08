La mannequin Valentina Sampaio. — Andre Penner/AP/SIPA

Une grande première pour Victoria's Secret. Valentina Sampaio, une Brésilienne âgée de 21 ans, devient la première mannequin a intégré la célèbre enseigne de sous-vêtements. La jeune femme a elle-même fait l’annonce sur son compte Instagram, « n’arrêtez jamais de rêver », a-t-elle écrit sur le réseau social.

Des propos transphobes en 2018

Une nouvelle qui a été saluée par de nombreux followers de la mannequin, mais aussi par des personnalités comme Laverne Cox, actrice transgenre, notamment connue pour son rôle dans la série Netflix Orange Is The New Black. « Wow, enfin ! », a commenté l’actrice. Il faut dire qu’en termes d’inclusion, Victoria’s Secret n’était pas un exemple à suivre jusqu’à présent. Interrogé en novembre dernier sur l’absence de mannequin transgenre ou grande taille sur le podium de défilé de 2018, Ed Razek, qui s’occupait du casting de l’événement avait déclaré dans le Vogue américain : « Non, je ne pense pas que nous devrions. Eh bien pourquoi pas ? Parce que le spectacle est un fantasme. C’est un événement spécial de 42 minutes. C’est ce que c’est. C’est le seul du genre au monde ».

Après de tels propos, il avait présenté ses excuses sur Twitter : « Ma remarque concernant l’inclusion de modèles transgenres dans le Victoria’s Secret Fashion Show s’est révélée insensible. Je m’excuse. Pour être clair, nous pourrions absolument utiliser un modèle transgenre dans notre défilé. Des modèles transgenres sont venus aux castings… Et comme beaucoup d’autres, ils n’ont pas réussi. Il n’a jamais été question de genre. J’admire et respecte leur parcours pour embrasser qui ils sont vraiment ». Mieux vaut tard que jamais.