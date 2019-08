Henri Belolo, pionnier du disco et producteur des Village People, est mort

DECES Il sera aussi l’un des importateurs du hip-hop en France avec le groupe Break Machine et son célèbre « Street Dance » au début des années 1980

Henri Belolo, le producteur des Village People, est décédé. — REX FEATURES/SIPA

Le producteur et compositeur Henri Belolo, pionnier du disco puis de la dance music, producteur notamment des Village People avec Jacques Morali, est décédé à l’âge de 82 ans, a-t-on appris lundi auprès de la Sacem.

« Tristesse d’apprendre le décès d’Henri Belolo, membre Sacem depuis 1975 en qualité d’auteur-compositeur. Il a contribué à l’essor de la dance, de la disco et de la house en France en écrivant pour Gala et Eiffel 65 & Village People », a indiqué la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) sur son compte Twitter.

L’un des importateurs du hip-hop en France

Né au Maroc en novembre 1936, Henri Belolo est considéré comme l’un des pionniers de la musique disco. Fondateur au début des années 1970 de la maison de disques Carabine Music, sa carrière prend un tournant décisif lorsqu’il part pour les Etats-Unis en 1973. Avec la complicité de son ami Jacques Morali (décédé en 1991), compositeur également originaire du Maroc, il crée la Ritchie Family, groupe vocal de musique disco originaire de Philadelphie, et surtout Village People avec lequel il reçoit un Grammy Award en 1979.

Il sera l’un des importateurs du hip-hop en France avec le groupe Break Machine et son célèbre Street Dance au début des années 1980. Henri Belolo avait également fondé Scorpio Music, label indépendant qui contribuera à l’essor de la house music en France.

« Un modèle et un précurseur »

Il restera « comme un extraordinaire éditeur et producteur de la période disco, un modèle et un précurseur pour tous ceux qui rêvent d’exporter nos musiques. Le monde entier a dansé sur Village People… grâce à lui », a réagi Bruno Lion, éditeur de musique et président du conseil d’administration de la Sacem sur son compte Facebook.

Pascal Nègre, ex-président d’Universal Music France, a salué sur Twitter un « producteur indépendant légendaire avec une personnalité tellement attachante ».