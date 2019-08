Beau, intriguant, amusant — En haut: Roger Hawaux, Milo Project. En bas: Ellen, Cyril Elipe

Le street art n’a pas de limites. Trottoirs, murs, parkings… Tous les supports sont bons pour s’exprimer et les artistes se sont depuis bien longtemps emparés de la rue comme canevas. Au détour d’une ballade ou de votre trajet pour aller au travail, il suffit d’être attentif pour se retrouver devant de véritables pépites.

Vous n’avez pas manqué de le remarquer et nous sommes extrêmement reconnaissants du fait que vous ayez pris le temps de partager vos plus belles trouvailles avec nous, en photos. Et il y en a pour tous les goûts : du simple tag au trompe l’œil saisissant, on en a pris plein les yeux.

Plus de 300 clichés envoyés

Il faut dire qu’avec plus de 300 clichés envoyés, il y avait énormément de belles choses à se mettre sous la dent. Trêve de bavardages, nous vous laissons apprécier par vous-même une sélection des oeuvres dont vous avez croisé le chemin. Par ailleurs, vous pouvez continuer à nous envoyer vos photos en cliquant sur le bouton ci-dessous.