Jean-Marie Bigard. — SYSPEO/SIPA

Ce lundi soir, «Bigard bourre l’arène » de Fréjus, et jouera son dernier spectacle Il était une fois Jean-Marie Bigard, devant 5.000 spectateurs, tel que l’indique le communiqué de presse envoyé par son manager. Des spectateurs qui ont bénéficié de prix avantageux. « Ce soir Jean-Marie Bigard prouve que tout est possible ! Il va jouer son spectacle pour 5 euros la place et faire des heureux parmi les gens qui ne peuvent se payer des places de spectacles », est-il écrit.

Un dernier pour la route

Il était une fois Jean-Marie Bigard, le spectacle de ma vie, est le tout dernier show de l'humoriste, qui a annoncé il y a quelques semaines, mettre un terme à sa carrière. « Je vais bien sûr retenir de toutes ces années le Stade de France et ses 53.000 personnes, mais aussi retenir votre fidélité. Cette année 2019 a été marquée par les 100.000 spectateurs qui sont venus voir ce dernier one man show ! », expliquait-il début juin dernier. Mais que les fans de Bigard se rassurent, l’humoriste ne raccrochera pas les gants complètement, puisqu’il a décidé de se consacrer au théâtre à partir de 2020.