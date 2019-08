La chanteuse Jenifer — SIPA

C’est ce qu’on appelle un recadrage en règle. Pendant son concert à Saint-Louis (Alsace), la chanteuse Jenifer a remis à sa place un de ses spectateurs. Elle venait d’enlever ses chaussures à talons hauts sur scène, commentant d’elle-même : « J’ai entendu "comment elle fait ?'" Et bah, c’est mon sport ». C’est alors qu’un homme présent dans la salle a répliqué : « Et le short aussi hein ! ».

Une répartie bien lourdingue qui a passablement énervé la chanteuse, qui en a profité pour donner une petite leçon de vie au malotru : « Pardon ? Ca va aller toi, t’es très sérieux ? ! Tu vas sortir mon gars, tu t’es trompé de spectacle. Tu sais ce qu’il te dit mon short ? "Tu sors". Bonne soirée. Non mais je rêve ! C’est comme si on critiquait les filles en jupes là, c’est quoi ce truc. Genre Balance ton quoi. »

« Il y a ta femme à côté »

Avant de continuer sur un message plus inclusif : « Je déteste ça, a-t-elle rajouté. C’est comme si on critiquait les filles en jupe, c’est quoi ça ? Pantalon, jupe, short, robe longue, voile… Y a pas de loi, surtout sur cette scène. »

Quand un mec ose lui dire d’enlever son short... bah queen @JeniferOfficiel, merci d’avoir fait passer le message🙏❤️ pic.twitter.com/DaEhNRXHfB — Agathe🌸 (@agathee_gd_) August 3, 2019

Une réponse qui a fait mouche et provoqué les acclamations et les rires de la foule, fan des punchlines de la chanteuse. Elle s’est adressée une dernière fois au spectateur, lui demandant : « Tu le rediras plus ? Tu le rediras plus à une fille ? En plus, il y a ta femme à côté. Ne le huez pas, je suis sûre que c’est de la maladresse ». Queen Jenifer.