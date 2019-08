Image extraite de la saison 5 de «Jane the Virgin». — Copyright Lisa Rose/The CW

Vous êtes constamment en retard ? Ça tombe bien, on a ce qu’il faut pour vous. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Semaine du 4 au 11 août

Un docu sur la reine M.I.A.

Quoi de mieux que la saison estivale pour célébrer la liberté ? Cet été, Arte rend hommage aux artistes engagés et combattants, à l’image de Bob Marley, Beth Ditto ou M.I.A. Un documentaire se penche notamment sur cette artiste d’origine Sri Lankaise, star mondialement connue et activiste politique, qui s’est fait connaître du grand public grâce au tube Paper Planes. Une plongée dans l’intimité de Matangi Arulpragasam, le vrai nom de la jeune femme, à revoir en replay par ici.

La fin de « Jane the Virgin »

Jane the Virgin, c’est fini. Mercredi, la chaîne américaine CW diffusait le 19e épisode de la saison 5, le 100e de la série, qui signait la toute fin de la telenovela. Et visiblement, les fans en ont eu pour leur argent… Vous voulez savoir la fin ? En attendant que l’ultime saison soit disponible en France, foncez sur Netflix (re) découvrir les quatre premières saisons.

Booba balance son « Glaive »

Avec l'affaire de la bagarre d'Orly, qui fétait ses un an jeudi, on en aurait presque oublié le rap de Booba. Et pourtant, le Duc a dévoilé la semaine dernière, un tout nouveau titre inédit, Glaive, qui envoie du bois. Et cette nouvelle chanson s’annonce prometteuse pour la suite… Car comme le rapporte le site du Mouv', le rappeur a révélé sur Instagram avoir pour projet de sortir un nouvel album courant 2020, quand l’octogone sera derrière lui. On a hâte qu’il passe aux choses sérieuses.

Les Extimités à l’honneur

« Alors, vous prendrez bien un peu d’Extimité » ? Lancé en septembre 2018 par Douce Dibondo et Anthony Vincent, ce podcast donne la parole aux personnes minorisées, à travers des « portraits de vie ». Le but ? Partager des expériences, découvrir de nouveaux regards, et comprendre le quotidien de personnes confrontées au racisme, au sexisme, ou encore à la LGBT-phobie. Pour découvrir ce podcast, rendez-vous par ici pour le tout dernier épisode de la saison, avec Aïcha, « gouine », militante et féministe.