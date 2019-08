L'art se trouve parfois au coin de la rue — Illustration/Pixabay

Au détour d’une rue, sur un vieux train ou sur des portes de hangar… Le street art envahi l’espace urbain, d’où il tire d’ailleurs toute sa substance. Œuvres à part entière, politiques ou surprenantes, vous avez très certainement déjà croisé une réalisation qui a su capter votre attention.

Aussi, nous aimerions que vous partagiez avec nous les portraits, graffitis, pochoirs en tout genre qui vous ont marqué et que vous avez décidé de prendre en photo, pour garder un souvenir. N’hésitez pas non plus à nous partager le nom de l’ artiste dont il est question, si jamais vous en avez connaissance ou si vous avez su identifier une patte reconnaissable entre mille.

Pour nous partager tout cela, rien de plus simple : Il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Nous posterons vos plus belles photos sur notre site, ainsi que sur nos réseaux sociaux. A vous de jouer !