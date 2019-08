Le rappeur Booba. — SADAKA EDMOND/SIPA

Il y a un an jour pour jour, Booba se frittait avec Kaaris au cœur d’un duty free à Orly.

Depuis l’affaire de la bagarre, le rappeur s’est fait de nouveaux ennemis.

« 20 Minutes » a tenté de classer les clashs de B2O, du plus soft au plus trash.

Eh oui, un an déjà. Un an que Booba et Kaaris se sont bagarrés au beau milieu d’un duty free d’Orly à coups d’Allure Homme. Depuis, un procès a condamné les deux zigotos, un octogone sans règles sans arbitre a été planifié, et ni K2A, ni B2O n’ont mis d’eau dans leur vin. Booba en particulier, a vu la liste de ses ennemis s’allonger au fil des mois, Damso ou encore Nekfeu ayant rejoint La Fouine et Laurent Gerra. A l’occasion de l’anniversaire de la rixe d’Orly, 20 Minutes a tenté de classer les clashs du Duc, du plus soft au plus trash.

Laurent Gerra : Ennemi depuis 2018

Laurent Gerra. - Jacques BENAROCH/SIPA

Motif du clash : L’humoriste a jugé bon de rire des unes des Inrocks consacrées à des rappeurs, dont Booba.

Punchline de Laurent Gerra : « Et si je mets une casquette et un survêt’, je peux la faire la couverture des Inrocks ? »

Punchline de Booba : « Même en costar tu la feras pas, ni celle de GQ. Faut avoir du talent pour ça, une vraie carrière, du style, pas de préjugés et ne pas boire de Villageoise. D’ailleurs qui es-tu ? »

Nekfeu : Ennemi depuis 2019

Le rappeur Nekfeu. - Matteo Ciambelli / Sipa P/SIPA

Motif du clash : Le rappeur a osé faire un feat avec Damso, le fils ennemi de B2O.

Punchline de Nekfeu : Silence radio.

Punchline de Booba : « Tu es coupable de clash par association ».

Gims : Ennemi depuis 2017

Le rappeur Gims. - SYSPEO/SIPA

Motif du clash : Dans une vidéo, l’ancien membre de Sexion d’Assaut a pointé du doigt des artistes qui gonflaient leurs chiffres de streaming et leurs vues sur YouTube, mais sans nommer personne.

Punchline de Gims : « J’ai demandé l’anéantissement de Booba, j’ai demandé sa destruction pour le mal et l’humiliation qu’il veut tenter de me faire ».

Punchline de Booba : « Le gars parce que j’ai dit qu’y ressemblait à un Simpson sans ses lunettes il est parti invoquer le tout-puissant pour ma destruction ».

Damso : ennemi depuis 2018

Le rappeur Damso. - SADAKA EDMOND/SIPA

Motif du clash : Ancien protégé du Duc, le rappeur belge a décidé de voler de ses propres ailes, ce qui n’a pas vraiment plu à son mentor.

Punchline de Booba : « Joue pas au con, petit ».

Punchline de Damso : « Ce n’est pas parce que le contrat est fini que mes principes vont s’en aller, au revoir le vieux ».

La Fouine : ennemi depuis 2013

Le rappeur LA Fouine. - LAURENT BENHAMOU/SIPA

Motif du clash : On n’a pas très bien compris pourquoi les deux étaient fâchés, tout ce qu’on sait c’est que La Fouine a clashé une première fois Booba dans un titre.

Punchline de La Fouine : « J’entends ce clash sur toi partout sur les ondes, mais comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre ».

Punchline de Booba : « T’es grave en chien, comme Émile Louis Laounizi »

Kaaris : ennemi depuis 2014

Kaaris lors d'un concert au Bataclan à Paris en 2014 - SADAKA EDMOND/SIPA

Motif du clash : Comme Damso, l’ancien protégé de Booba a pris le risque de s’émanciper, mais en provoquant un poil celui qui a fait exploser sa carrière.

Punchline de Kaaris : « Tu es numéro 1, je n’ai pas le choix, je vais attendre que le soleil soit assez haut dans le ciel pour que tous me voient tuer le roi ».

Punchline de Booba : « Il a un crédit maison de 1000 eu par mois et y porte des survêtements hello Kitty !!! »

Rohff : Ennemi depuis 2012

Le rappeur Rohff. - LORENVU/SIPA

Motif du clash : Rohff a fait l’erreur d’appeler Booba « zoulette »

Punchline de Rohff : « J’suis pas l’autre zoulette de Booba, j’vais pas faire de son sur toi »

Punchline de Booba : « Tu prends tes cliques, tu niques ta mère/Tu fermes ta gueule, tu dis de la merde ».