Carlos Santana, ici en mai 2019 au festival Bottlerock Napa Valley, a annulé sa participation à Woodtstock 50. — Amy Harris/AP/SIPA

Son numéro lors de Woodstock en août 1969 avait marqué les esprits, mais le groupe de Carlos Santana ne participera finalement pas au festival hommage qui doit se tenir à Columbia dans le Maryland. Dans la foulée, Miley Cyrus puis le groupe de punk féministe russe Pussy Riot ont également annulé leur participation à Woodstock 50.

« Carlos ne jouera clairement pas au Merriwether Post Pavilion et a ajouté son nom à ceux qui n’y apparaîtront pas », a déclaré Michael Jensen, porte-parole du groupe, au magazine Rolling Stones. « Nous ne pouvons pas revenir et faire un spectacle gratuitement deux jours après un spectacle payé. » Les organisateurs du festival, contactés par USA Today et Variety, n’ont pas encore commenté ces annonces.

Les derniers d’une longue liste

Dead and Company, John Fogerty de Creedence Clearwater Revival, John Sebastian, Country Joe McDonald… Santana n’est que le dernier groupe d’une longue liste de musiciens du premier Woodstock à avoir annulé sa participation à Woodstock 50, sans compter les stars plus actuelles comme Jay-Z. L’annulation de Santana fait suite à deux autres départs : The Raconteurs et Lumineers. Elle est d’autant plus importante que la légende de Santana reste étroitement associée à celle de Woodstock, tant sa performance lors du mythique festival a contribué à lancer sa carrière.

Selon son porte-parole, Santana célèbrera tout de même l’anniversaire de Woodstock, lors d’un concert prévu le 17 août au Bethel Woods Center for the Arts, dans la ville où s’est déroulé Woodstock en 1969.

Nombreuses déconvenues

Le festival Woodstock 50 doit se tenir du 16 au 18 août, comme l’événement originel. Mais les organisateurs – dont Michael Lang, co-organisateur du premier festival – ont fait face à plusieurs déconvenues. Après avoir perdu son principal partenaire financier, Wooodstock 50 a également dû renoncer à la piste de course Watkings Glen International, qui devait accueillir les concerts à environ 250 km de Bethel. Le festival sera finalement accueilli par le Merriwether Post Pavilion à Columbia, dans le Maryland. Mais les tickets n’ont jamais été mis en vente, et les organisateurs ont été forcés de libérer les artistes de leurs obligations contractuelles en raison du changement de lieu.

D'après USA Today, Cindy da Silva, la manager des Zombies et de Hollis Brown, a affirmé que les deux groupes seraient prêts à jouer à Woodstock 50 même si l’événement finit par être gratuit.