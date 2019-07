Fin du suspense? Le combat entre Booba et Kaaris enfin officiel

Les rappeurs Booba et Kaaris. — ADAKA EDMOND/Moviestore/Shutterstock/SIPA

Booba et Kaaris se sont-ils enfin mis d’accord ? Les deux rivaux du rap ont annoncé la date du combat de MMA (auquel on ne croyait plus vraiment), près d’un an après la bagarre survenue à l'aéroport d'Orly.

Après des mois de provocations sur les réseaux sociaux, de fausses annonces, de coups de pression et un passage en prison, les deux hommes ont annoncé, chacun de leur côté, avoir signé un contrat pour la tenue d’un combat de MMA le 30 novembre prochain en Suisse.

« Voilà !!! C’est signé de mon côté »

B2O a posté une photo du contrat sur Instagram, invitant son meilleur ennemi à suivre l’exemple. « Voilà !!! C’est signé de mon côté, il ne reste plus que la signature de@kaarisofficiel1 pour que le combat ait lieu. L’Événement se déroulera en Suisse, le 30 novembre 2019, dans l’enceinte de la St. Jakobshalle à Bâle. (Capacité 12 000 personnes) », a-t-il précisé.

Lundi, Kaaris a annoncé dans une vidéo avoir signé le contrat à son tour. « On a reçu ton torchon hier à minuit et il est signé arrête de mentir aux jeunes. RDV le 30 novembre pour la purge », a-t-il écrit en légende.

Kaaris et Booba avaient été condamnés à 18 mois de prison avec sursis et 50.000 euros d’amende pour leur grabuge à l’aéroport d’Orly. Début août 2018, les images de cette bagarre générale entre les deux hommes et neuf de leurs proches, en plein hall d’aéroport et devant les smartphones de passages éberlués, avaient fait le tour des médias et réseaux sociaux.