Lil Nas X en concert à Los Angeles le 23 juin 2019. — AFP

Le morceau Old Town Road du rappeur Lil Nas X a officiellement battu le record de longévité en tête des ventes de disques aux Etats-Unis, avec 17 semaines d’affilée en numéro un, a annoncé lundi le magazine Billboard, qui publie ce classement. Le tube de Lil Nas X, avec une apparition du chanteur Billy Ray Cyrus, a détrôné One Sweet Day de Mariah Carey (1995) et Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee, avec Justin Bieber (2017), chacun premier durant 16 semaines.

C’est la suite d’une histoire hors norme pour Montero Hill, le vrai nom de Lil Nas X, qui il y a moins d’un an, vivait chez sa sœur, était sans emploi et venait d’abandonner ses études. Il est aujourd’hui millionnaire, à 20 ans. Il a composé Old Town Road sur la base d’un rythme acheté 30 dollars à un musicien basé aux Pays-Bas.

« Ma sœur m’avait dit qu’il ne me restait plus beaucoup de temps avant de devoir quitter sa maison », a-t-il expliqué lundi dans un message publié sur son compte Instagram. « J’étais tellement bouleversé que je m’en suis servi de motivation pour la chanson. » Le résultat, qui mêle un air de banjo et de lourdes basses, se présentait comme un titre rap aux accents country.

Billboard a refusé de l’intégrer au classement country

Mais Billboard a refusé de l’intégrer au classement de la catégorie, car il « ne réunissait pas suffisamment d’éléments de la country d’aujourd’hui ». Quelques jours après la décision de Billboard, Lil Nas X a sorti un remix de ce qui était déjà un tube, avec, comme invité, la star de la country Billy Ray Cyrus, accessoirement père de la popstar Miley Cyrus.

Mais malgré la légitimité de Billy Cyrus, deux fois nommé aux Grammys dans des catégories country, le remix a eu droit au même traitement que l’original, laissé sur le seuil du classement country. Le morceau a contourné la catégorie pour s’imposer en tête des ventes de disques tous styles confondus, qu’il occupe sans discontinuer depuis la semaine du 4 avril.

Lil Nas X a publié plusieurs remixes de son tube, dont les ventes sont comptabilisées en un seul total, ce qui a contribué à la longévité du titre. Billboard intègre les écoutes en ligne, le streaming, pour établir son classement. Une méthode de comptabilisation qui favorise énormément le rap, un genre musical particulièrement apprécié des jeunes : l’ensemble des versions officielles de Old Town Road compte près d’un milliard d’écoutes sur Spotify.

Lors de la semaine du 11 avril, Lil Nas X a pulvérisé le record d’écoutes en ligne sur sept jours, avec 143 millions de « streams », soit près de 27 millions de plus que l’ancien lauréat, Drake (116,2 avec In My Feelings).

Lil Nas X a bousculé le monde du hip-hop

« 17, mon nouveau nombre préféré ! » a tweeté lundi Billy Ray Cyrus, qui connaît son premier numéro un à 57 ans, après plus de trente ans de carrière. « Mon but a toujours été de faire de la musique qui pourrait toucher les gens partout dans le monde. » Lil Nas X a aussi séduit par sa personnalité simple, pleine d’humour, n’hésitant pas à adopter les vêtements traditionnels de la country et de l’univers des cow-boys, veste à frange, bottes et chapeau à larges bords, notamment dans le clip officiel.

Après avoir réussi un mariage très rare entre rap et country, le jeune artiste a bousculé encore un peu plus le monde du hip-hop en révélant, début juillet, son homosexualité. Si certaines figures féminines du rap ont déjà rendu publique leur homosexualité, notamment Young M.A., aucun rappeur masculin de premier plan n’en avait jamais fait de même, dans un milieu qui, s’il est moins macho que par le passé, reste souvent attaché aux codes traditionnels de la masculinité.

« En un an, ce morceau a changé ma vie et ma façon de voir le monde », a écrit Lil Nas X sur Instagram. « Merci à tous ceux qui ont participé à cette aventure et comme je l’ai déjà dit, ce n’est que le début ! »