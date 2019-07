Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant les replays des chaînes de télévision et les podcasts, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Semaine du 29 juillet au 5 août 2019

Un docu sur le « droit au plaisir »

Où en sont les Révolutions sexuelles ? Le documentaire en deux parties de Sylvain Desmille, disponible jusqu’au 20 septembre sur Arte TV, retrace soixante-dix ans de luttes pour la libération des mœurs et la reconnaissance des droits en Europe et aux Etats-Unis. De l’apparition du bikini à la pilule en passant par l’obtention du droit à l’avortement, de la révolte de Stonewall à l’élection d’ Harvey Milk, premier conseiller municipal, ouvertement homosexuel de la ville de San Francisco en passant par l’obtention du mariage gay, Révolutions sexuelles retrace les avancées qui ont participé à l’émancipation des femmes et des personnes LGBT. Une fresque alerte et salutaire à l’heure où le droit à l’IVG est remis en cause, notamment aux Etats-Unis, et où les agressions homophobes et transphobes se multiplient.

« Working Moms », une série hilarante et décomplexante

Une feel good série libératrice et cathartique de la non-conformité ! Netflix a mis en ligne ce jeudi la seconde saison de la série canadienne déjantée Working Moms. Cette création de Catherine Reitman et Philip Sternberg met en scène un groupe de quatre mamans, toutes membres d’un groupe de parole, animée par une conseillère en lactation à côté de la plaque, qui, quand la saison 1 commence, arrivent au bout de leur congé de maternité. Kate entend conserver son poste à responsabilités malgré sa récente maternité. Anne apprend qu’elle est à nouveau enceinte alors que son deuxième n’a que quelques mois et que les relations avec sa fille aînée s’enveniment. Jenny se sent complètement déconnectée de son mari, père au foyer, et de son bébé. Frankie est en plein baby-blues. Bref, cette hilarante série pose la sempiternelle question : « Les femmes peuvent-elles tout avoir ? ». La série a surtout l’intelligence de montrer, avec beaucoup d’autodérision, qu’une telle question est une vaste connerie.

Antonio Banderas dans la peau de Picasso

Après une enthousiasmante première saison sur la vie d’Albert Einstein, la seconde saison de la série d’anthologie Genius, disponible depuis le 23 juillet sur Amazon Prime Video, met en scène un Antonio Banderas impeccable dans la peau de l’immense peintre espagnol Pablo Picasso. La narration juxtapose les scènes de l’étudiant obstiné à l’école d’art et de la confortable star du monde de l’art, à la manière des tableaux cubistes peints par le maître espagnol. Antonio Banderas, habité par le rôle. A compléter avec le grand documentaire de 1956 Le Mystère Picasso de Henri-Georges Clouzot, disponible également sur la plateforme Jeff Bezos.

La saga des Birkenstock

Un des grands mystères de l’été demeure : « Pourquoi les touristes mettent-ils des chaussettes dans leurs sandales ? » Pour tenter d’appréhender cette conspiration mondiale contre le bon goût, Arte TV vous propose d’en savoir plus sur la plus célèbre des sandales allemandes. Le documentaire Birkenstock retrace l’ascension de cette sandale orthopédique unisexe en liège qui épouse la forme du pied, retenue par de larges lanières en cuir. De Neustadt à la Californie en passant par le Japon, le chronique d’une improbable success story.

Les secrets des scénaristes décryptés

Avis aux amoureux des belles histoires ! Dans le podcast, Y a plus de papier !, Hadrien et Mathieu accueille chaque mois depuis trois ans des collègues et amis scénaristes, auteurs et créatifs en tout genre. Ils échangent dans la bonne humeur, entre blagues potaches et analyses pointues, de techniques narratives, de voix des personnages ou d’arche. Epique !

Anne Demoulin