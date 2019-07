« The Eternals » ne sortira que fin 2020, mais on connaît déjà sa prestigieuse distribution.

Peu connu en France, ce comics créé par le célèbre (et regretté) Jack Kirby pose pourtant les fondations de la phase 4 du MCU (Univers Cinématographique Marvel).

Avec son casting trois étoiles, Marvel espère exploser le record de fréquentation historique d’« Avengers : Endgame ».

L’annonce de Marvel Studios, lors du dernier Comic Con de San Diego (qui s’est tenu du 18 au 22 juillet 2019), a fait l’effet d’une bombe : les superstars Angelina Jolie, Salma Hayek et Richard Madden (le Robb Stark de Games of Thrones) rejoignent le casting de The Eternals, l’une des prochaines méga productions de la branche « superhéroïque » de la Walt Disney Company.

Cool, non ? Alors comme le comics dont s’inspirera le film est très peu connu en France, on vous fait un petit topo et un focus sur la distribution. Suivez le guide !

Il faut déjà savoir que le concept des « Éternels » – comme ont été parfois renommés « The Eternals » dans leurs rares publications françaises – repose sur une ironie : au début des années 1970, l’artiste américain Jack Kirby (co-créateur des 4 Fantastiques, de Thor, des X-Men, de Hulk etc) s’ennuie ferme chez Marvel, son employeur, pour lequel il pense avoir produit son maximum. Il rallie donc la concurrence directe, c’est-à-dire le frère ennemi DC Comics, pour lequel l’auteur, fasciné par la mythologie antique, invente un nouvel univers – le « quatrième monde » – peuplé de demi-Dieux. Parmi eux, les New Gods et Darkseid, qui est depuis devenu l’un des plus terrifiants supervilains du DC Universe…

Du « recyclage de carton »

Tout roule, jusqu’à ce que Kirby se mette à s’ennuyer aussi ferme chez DC (aussi)… Cinq ans après son départ, le voilà donc qui retourne dans le giron de Marvel qui l’encourage à « reprendre » ces New Gods qui cartonnent chez DC. C’est ainsi que naissent The Eternals, cette civilisation créée par « Les Célestes », des êtres cosmiques aux pouvoirs divins, il y a plus d’un million d’années. Pour la petite histoire, sachez que vous avez peut-être déjà entendu parler d’un « Céleste » : Ego, le père du StarLord des « Gardiens de la Galaxie ». Et que vous connaissez au moins un Éternel en la personne de Thanos, apparu dans le cycle du MCU consacré aux Pierres d’Infinité.

Des étoiles comme s’il en pleuvait

Dernière précision, d’importance pour expliquer le casting : les Célestes ont créé les Éternels pour protéger la Terre et ses habitants des « Déviants », des Éternels devenus malfaisants. Les héros autour desquels s’articulera le film sont donc des gentils, à commencer par leur chef Ikaris – oui oui, il est bien inspiré du mythe d’Icare – qu’interprétera Richard Madden. Angelina Jolie, elle, jouera Thena – contraction d’Athena, déesse grecque de la sagesse… et de la guerre ! Tandis que Salma Hayek endossera le costume d’Ajak, une divinité Maya qui est un personnage masculin dans le comics originel. Pour être absolument complet, ajoutons que Lauren Ridloff (Connie dans The Walking Dead) complète une distribution conséquente, comme en témoigne l’image officielle ci-dessous.

À noter que le film réalisé par la chinoise Chloé Zhao (Les chansons que mes frères m’ont apprises, The Rider, etc.) sortira le 4 novembre 2020 en France… Et, une fois n’est pas coutume, seulement deux jours après aux États-Unis !

Olivier Mimran