Le groupe de K-Pop BTS — Wenn/Starface

Les MTV Video Music Awards, qui seront présentés par l’humoriste Sebastian Maniscalco, se dérouleront le 26 août au Prudential Center à Newark (New Jersey). Alors que la liste des artistes nommés, catégorie par catégorie, a été dévoilée, l’introduction d’une catégorie « meilleure K-Pop » a provoqué des débats parmi les fans des groupes en question, a repéré Buzzfeed mercredi.

Ces derniers jugent injuste de les séparer de leurs homologues occidentaux. « Les VMA ont créé une catégorie distincte pour la K-Pop car ils ne veulent pas que des artistes asiatiques se mêlent à des artistes occidentaux et leur volent la vedette (…), même s’ils ont dépassé tous les autres à pas de géant », peut-on lire parmi les réactions.

vmas made a whole separate category for kpop because they didnt want asian artists to mingle with western artists and steal the spotlight theyve had for years even though bts have excelled over everyone else in 2019 by leaps and bounds hhh call it what it is: xenophobia — 🏳️‍🌈 jo ll txt roty (@CINNAMONJOONIE) July 23, 2019

it shouldn’t just be armys mad about this it should be all the kpop fandoms bc this is a dismissal and a cop out. If these artists are charting the same as western artists why are the sent to a whole nother catergory the prob won’t even be announced #VMAs pic.twitter.com/0OadSUtOR2 — 𝓂𝒽𝒾𝒶 (@moonchilee) July 23, 2019

not vmas opening a whole new category for kpop artists cuz they don’t want idols to win video of the year when they’re the one breaking all the records on youtube lmao — ً (@tearslalisa) July 23, 2019

Des records en pagaille

Pour donner une idée, les chansons Boy with luv de BTS et Kill this love de Blackpink ont tous les deux battu le record de la vidéo la plus vue sur YouTube en l’espace de 24 heures. Le single de BTS a atteint plus de 74,6 millions de vues en 24 heures. Mais aucun de ces titres n’a été nommé dans les catégories « meilleure chanson de l’année » ou « meilleure vidéo de l’année ».