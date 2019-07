42° à l’ombre. Comment résister à cette chaleur sans devoir rester cloîtré dans le noir chez soi ? En allant dans les musées gratuits (et climatisés) de Paris bien sûr. Voici notre top 5

À moins de vivre dans une grotte (et encore), l’épisode caniculaire n’a échappé à personne. Pour se rafraîchir, pourquoi ne pas aller s’émerveiller dans les beaux musées climatisés (et gratuits) parisiens ? Oublié le Louvre déjà blindé, voici nos conseils.

Le Musée de la Vie Romantique

Situé dans le 9e arrondissement, le Musée de la Vie Romantique est l’endroit parfait pour se rafraîchir ! Profitez du joli jardin ombragé et baladez-vous dans les couloirs de cette ancienne villa, en compagnie de George Sand, Victor Hugo ou encore Jeanne d’Arc. Rafraîchissement garanti !

Le Petit Palais

Comment résister au charme du Petit Palais ? En plus de découvrir les chefs-d’œuvre de Cézanne, Gauguin ou encore Degas, vous pourrez apprécier le jardin situé au cœur du musée et vous rafraîchir dans les trois petits bassins qui le jalonnent. Tout ça dans le 8e arrondissement. Bon plan !

Musée Zadkine

Pour changer des musées traditionnels, on peut toujours aller voir les sculptures et la maison de l’artiste russe Ossip Zadkine, mi-atelier mi-musée, qui baigne dans une verdure fraîche et fait du lieu un endroit idéal pour venir se refroidir en famille ou bien en solitaire.

Musée Balzac

« Les plus grands efforts de l’art sont toujours une timide contrefaçon des effets de la nature ». Les mots de Balzac se confirment quand on découvre l’extérieur de sa maison situé dans le 16e arrondissement de Paris. Tout de vert vêtu, la demeure de l’auteur vient de rouvrir ses portes, après des mois de travaux, le 23 juillet dernier. Foncez !

Le musée Bourdelle

Connaissez-vous le Musée Bourdelle ? Installé dans le 15e arrondissement de Paris, le musée s’est installé dans l’ancien atelier du sculpteur Bourdelle. Sculpture, dessins, peintures… Il y en a pour tous les goûts ! Tout ça, au frais à la clim ou dans le joli jardin qui entoure l’atelier.

Océane Sinicropi