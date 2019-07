VIDEO. «Bohemian Rhapsody» de Queen bat tous les records sur YouTube

Nouveau record posthume pour Freddie Mercury. Quarante-quatre ans après sa sortie, Bohemian Rhapsody de Queen est devenu le doyen des clips à avoir dépassé le milliard de vues sur YouTube. C’est également le premier morceau sorti dans les années 70 à réaliser cet exploit, et même le seul titre sorti avant les années 90.

La seule autre chanson « milliardaire » du XXe siècle est November Rain de Guns N' Roses, sortie en 1992 et mise en ligne sur le site de partage de vidéos le 25 décembre 2009, soit un peu plus d’un an après le chef-d’œuvre du groupe de Freddie Mercury.

Toutes les générations

Evidemment, Queen et Bohemian Rhapsody restent bien loin du champion absolu, Luis Fonsi, avec son Despacito qui a dépassé les 6 milliards de vues en deux ans et demi seulement. Mais cette popularité incroyable du titre du groupe de rock britannique, après la sortie du film éponyme l'année dernière, prouve, si c’était encore nécessaire, que Queen garde une place à part dans l’histoire de la musique. Pour fêter l’occasion, Brian May et Roger Taylor, les deux membres restants du groupe, ont sorti une version remasterisée et en 4K du clip original.

Celle-ci avait été diffusée pour la première fois dans Top of the Pops sur la BBC en 1975.

20 Minutes avec agences