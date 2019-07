Valkyrie recherchera sa reine dans le film Marvel. — Marvel Studios

« Tout comme elle doit trouver son roi, Valkyrie doit aussi trouver sa reine. C’est même la première chose qui arrive sur sa liste. Et elle a déjà quelques idées. On vous tient au courant. » Tessa Thompson, interprète de la guerrière dans Avengers Endgame, a laissé entendre au Comic-Con qu’elle allait bien être le premier personnage ouvertement LGBT + de tout le MCU (Marvel Cinematic Universe).

Le président des studios, Kevin Feige, a confirmé cette annonce en précisant qu’« en ce qui concerne l’impact de ce niveau de représentation sur le scénario, vous le verrez au travers des différents films, et pas seulement dans Thor 4 ».

Une sexualité qui avait été « éclipsée »

Pour sa phase quatre, MCU mise donc sur la diversité avec des Noirs (le nouveau Blade), des Chinois (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) et plus de femmes (Natalie Portman en super-héroïne dans Thor 4). La communauté LGBT+ attendait son tour. Depuis qu’elle était apparue dans Thor : Ragnarok en 2017, Valkyrie était devenue une des chouchous des fans.

A la sortie d’Avengers Endgame en avril, Tessa Thompson s’était exprimée sur la sexualité de son personnage. « Dans le canon, [Valkyrie] est bisexuelle. Vous la voyez à la fois avec des femmes et avec des hommes, donc c’était mon intention en la jouant. Evidemment, leur vie romantique n’est pas au premier plan de la plupart de ces histoires. Ils ont de grands enjeux, comme sauver le monde, donc ça a tendance à être éclipsé », avait-elle expliqué à Variety. Avec Valkyrie, c’est enfin un personnage LGBT+ qui entre dans la lumière.