La semaine a été dure, mais les replays vont vous changer les idées.

Semaine du 22 au 28 juillet

When They See Us, sur Netflix

Inspirée de faits réels, la minisérie de Ava DuVernay est la claque de ces derniers mois. Le 9 avril 1989, Trisha Meili, une jeune femme de 28 ans est laissée pour morte après avoir été agressée et violée alors qu’elle faisait un jogging dans central Park. En parallèle, une bande de jeunes d’une quinzaine d’années commettent une série d’infractions. Cinq d’entre eux – quatre Afro-Américains et un hispanique- sont arrêtés par la police dans des conditions brutales. De voleurs à violeurs, les enquêteurs font rapidement le raccourci et ne rechignent devant aucun moyen de pression pour récupérer les aveux de ces cinq pré-ado pour un crime qu’ils n’ont pas commis. La violence psychologique décrite par When They See Us est difficile à regarder et met en lumière une société gangrenée par le racisme. A voir absolument. Rien que pour les images d’archives montrant les propos brutaux du jeune Donald Trump…

Sex talk sur France TV Slash

La série documentaire signée Olivia Barlier lève le tabou de la sexualité avec une brochette de millénials. Le temps de 10 épisodes, tous les sujets y passent : identité de genre, première fois, fidélité, plaisir. Asexuel, homosexuel, pansexuel, ils racontent comment ils se sont construits sexuellement, comment ils se donnent du plaisir, comment ils ont découvert leurs préférences, et surtout par quel pronom ils veulent qu’on s’adresse à eux. Entre confidences et anecdotes, les personnalités se dévoilent dans une ambiance intime et respectueuse. Un documentaire salutaire pour toutes les personnes qui peinent encore à distinguer « pansexuel » et « bisexuel » ou qui n’ont toujours pas compris ce que gender fluid veut dire.

Le Google Doodle sur la Lune

Son nom est moins connu que ceux de ses compagnons de voyage, Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Mike Collins était le troisième astronaute de la mission Apollo 11 qui, en juillet 1969, est resté en orbite de la Lune, dans le module de commande, pendant que ses collègues posaient le pas sur la Lune. Il témoigne de son expérience dans une vidéo spéciale créée par Google pour l’anniversaire de l’homme sur la Lune. Il raconte la beauté de la Terre vue de l’espace, ce qu’il a ressenti seul en orbite de la Lune, et la manière dont les trois astronautes ont été accueillis à leur retour. Pour voir la vidéo, ouvrez la page du moteur de recherche et cliquez sur le « Google Doodle », cette image célébrant un événement particulier, qui a été créé pour l’occasion. On peut aussi y accéder via la page des Google Doodles, ou sur le compte YouTube de Google.

Les 14 premières saisons de Grey’s Anatomy sur Amazon Prime Video

Sortez les mouchoirs, prévenez vos proches que vous n’allez plus être disponible pendant quelque temps : les 14 premières saisons de Grey's Anatomy sont disponibles sur Amazon Prime Video. L’occasion de revoir Cristina, Meredith et les autres au tout début de leur carrière, d’assister à l’évolution du personnage d’Alex, de retrouver Callie, Derek, ou George… Et surtout, de se replonger dans l'une des meilleures séries médicales de la télévision américaine, et de constater qu’elle n’a pas pris une ride. Pendant 14 saisons, les équipes de Shonda Rhime ont su allier sens du récit, personnages bien écrits et sujets de société essentiels. Et la série continue de mûrir à chaque saison.