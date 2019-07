VIDEO. Pharrell Williams travaillerait sur l'album de Rihanna

Pharrell Williams pourrait bien mettre son nez dans R9, le prochain et très attendu album de Rihanna. Alors que les fans languissent dans l’attente du nouvel opus de la chanteuse – trois ans se sont écoulés depuis Anti, cette dernière reste très secrète sur le sujet. Mieux encore, elle n’a pas hésité à se moquer de l’impatience de son public en publiant un meme sur son compte Twitter.

Nobody: Me: Album coming in 2019 Navy in July: pic.twitter.com/jXqC6uy1YP

Petite pique que Pharrell Williams a ensuite assortie d’un commentaire : « Ils ne sont pas prêts ».

Quelques mots qui laissent présager d’une collaboration entre les deux artistes. Une nouvelle qui, semble-t-il, n’est pas du goût de tout le monde.

En effet, de nombreux fans de Rihanna ont pris la mouche en prenant connaissance du commentaire de Pharrell Williams. « Trouve-toi un boulot et reste éloigné d’elle », a écrit un internaute. « Si la chanson n’est pas un tube iconique, ne t’approche pas de Rihanna. Sinon on sera obligé de te botter le derrière Pharrell Williams. » Voilà qui est dit !

GET A JOB STAY AWAY FROM HER pic.twitter.com/VMjRuW6ynu

If the song is not iconic bop don't ever get your ass close to Rihanna. We might whoop your ass otherwise @Pharrell Williams pic.twitter.com/28mEdZl1Se